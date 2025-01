Doda POZWAŁA Dariusza Pachuta. On uważa, że domaga się zwrotu prezentów. Ona ma inną wersję: "Pożyczone pieniądze się zwraca"

Doda nie komentuje publicznie bo wciąż wychodzi na jaw ,ze z każdym swoim ex facetem się kłuci .Ta to jest mściwa.Mysli że jest tak piękna, mądra i wspaniała , że każdy facet powinien za nią latać .Tymczasem faceci zwyczajnie nie chcą z nią na dużej i uciekają bo to stuknięta baba. Pewnie Pachuta kasą obsypywała ,by przy niej był ,a on i tak ją olał ,to teraz żąda zwrotu pieniędzy. No niestety ale faceci lubią delikatne , czułe kobiety , a Doda do takich nie należy, choć mówi sama o sobie same wspaniałości .