Prawnik Szyca DRWI z Sylwestra Latkowskiego: "Równie dobrze może uznać, że Borys jest kosmitą"

To nie chodzi o to, że było się tam raz. Chodzi o to, że pływało się łódką z pedofilem . Jeśli zależy ci na dobru dzieci, to opowiedz, co widziałeś, weź swój telefon. Chciałbym, żeby Szyc ujawnił prywatną korespondencję z tamtego czasu, z rozmów z Marcinem Turczyńskim , jak wyglądała rozmowa na łódce. Aby zechciał pokazać, jak rozmawiał też z “Krystkiem”, jakie zdjęcia sobie pokazywali i wymieniali - mówił Latkowski.

To pewnego rodzaju aberracja logiczna. Ktoś pomawia kogoś bez żadnych dowodów, a później zapowiada, że będzie to udowadniał. Jest to sprzeczne nie tylko z zasadami dziennikarstwa, ale też zdrowego rozsądku. Równie dobrze może być tak, że pan Latkowski uzna, że Borys Szyc jest kosmitą, a my będziemy musieli dowodzić na podstawie badań DNA, że tak nie jest? To właśnie jest tego typu postępowanie, że ktoś wymyśla swoją tezę, a potem ktoś inny musi ją potwierdzać. No nie, przed sądem jest konkretny materiał dowodowy i to Latkowski, zgodnie z zapisem o naruszeniu dóbr osobistych, ma udowodnić, że to, co on mówi, jest zgodne z prawdą - stwierdził przedstawiciel Borysa Szyca.