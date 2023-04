Premiera filmu "Prawdziwe życie aniołów": grająca nogą Julia Wieniawa, Paweł Deląg w rurkach, naturalna Agata Buzek (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa , odkąd wypuściła debiutancki krążek, zawodowo skupia się głównie na muzyce. Jak wyznała w jednym z niedawno udzielonych wywiadów, zależy jej, by przestano postrzegać ją jako influencerkę. Celebrytka ma jednak w planach podszlifować swoje aktorskie umiejętności i zrobić "prawdziwą" karierę w świecie filmu, w czym pomóc ma jej międzynarodowy kurs metody Lee Strasberga w paryskim oddziale Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

W środę na przykład rezolutna 24-latka bawiła się na premierze filmu "Prawdziwe życie aniołów" w reżyserii Artura W. Barona. U jej boku próżno było szukać Nikodema Rozbickiego, do którego gwiazda zapałała na nowo uczuciem. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że to właśnie Wienia była najchętniej fotografowaną reprezentantką show biznesu obecną na wydarzeniu. Słynna entuzjastka przebieranek miała na sobie krótką, białą koszulę z efektownym wiązaniem odsłaniającą jej płaski brzuch, do której dobrała skórzaną kurtkę i krótką czarną spódniczkę. Wieczornego "looku" dopełniły mokasyny Prady i białe skarpetki.