Julia Wieniawa, posiadaczka matury, wróciła DO NAUKI! Z Nikodemem Rozbickim zgłębia w Paryżu... tajniki sztuki aktorskiej

Jeśli mielibyśmy podjąć próbę ustalenia statusu związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego , najpewniej postawilibyśmy na "to skomplikowane". W zaledwie kilka miesięcy celebrycka parka obwieściła oficjalnie rozstanie, po czym znów zaczęto widywać ją razem na publicznych wyjściach. Teraz natomiast byli/obecni/przyszli zakochani (niepotrzebne skreślić) przebywają w Paryżu, gdzie poza spacerowaniem zawalonymi stertami śmieci ulicami rozwijają aktorskie talenty.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki studiują metodę Lee Strasberga

Za pośrednictwem Instagrama zarówno Julka jak i Nikoś zasygnalizowali swoim obserwującym, że zaczynają naukę na modnym kursie metody Lee Strasberga w paryskim oddziale Lee Strasberg Theatre & Film Institute . Podstawą metody wybitnego pedagoga było "współodczuwanie" z sytuacją postaci, w którą wciela się dany aktor. Jak więc możecie się domyślać, mamy tu do czynienia z poważną sztuką.

Na dowód ciężkiej pracy włożonej w poszerzanie swych artystycznych kompetencji Wieniawa i Rozbicki zamieścili w sieci nagrania i zdjęcia dokumentujące, jak pilnie wertowali sterty notatek i kserówek. Julia przyznała, że to doświadczenie wymagało od niej wyjścia poza strefę komfortu...

Zofia Zborowska studzi zapał aspirujących aktorów

To nie pierwszy raz, kiedy kursy oparte o metodę Lee Strasberga robią się sławne w polskim środowisku celebryckim. Jeszcze w 2015 roku Zofia Zborowska w programie Demakijaż na antenie Polsat Cafe wyjaśniła publice, że jedynym kryterium do przystąpienia do kursu jest odpowiednia ilość gotówki.