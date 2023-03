Julia Wieniawa w modnym płaszczu i bejsbolówce. Znów wygląda jak Anna Lewandowska? (FOTO)

Julia Wieniawa już od wielu lat określana jest mianem polskiej it-girl: doskonale wie, jakie trendy są na topie w danym sezonie i czym przyciągnąć uwagę. Widać też, że aktorka bacznie obserwuje swoje stylowe koleżanki , bo w jej szafie królują ubrania i dodatki, które noszą inne polskie i zagraniczne gwiazdy. Niedawno Julia Wieniawia pochwaliła się na Instagramie efektami sesji w stylizacji, która wielu followersom skojarzyła się z Anną Lewandowską . Teraz celebrytka uwieczniła look, który łączy dwa inne elementy, za którymi wprost przepada polska trenerka. Skoro dwie mocno związane z modą gwiazdy decydują się na włożenie eleganckiego płaszcza i bejsbolówki , wszystko wskazuje na to, że to ten duet będzie hitem wiosny 2023.

Wieniawa w płaszczu oversize i czapce. Prosty sposób na fajny look

Nie od dziś wiadomo, że trencz to podstawa garderoby każdej stylowej kobiety. Jednak fashionistki w dzisiejszych czasach lubią "ogrywać" taki klasyczny płaszcz po swojemu. Do ich grona dołączyła właśnie Julia Wieniawa, która połączyła oversize’owe okrycie ze sztucznej skóry w szlachetnym odcieniu bordo ze sportową czapką bejsbolówką. Stylizacja może niektórym po raz kolejny przypomnieć Annę Lewandowską – nie dość, że trenerka nie tak dawno spacerowała po Barcelonie w klasycznym prochowcu i czapce z daszkiem, to jeszcze na fashion week do Paryża wybrała się w czerwonym skórzanym płaszczu.