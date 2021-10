Problemy Jessiki Mercedes: ma tyle zaproszeń, że nie nadąża z chodzeniem na bankiety. "UGRZĘZŁAM W PRACY"

ech 55 min. temu zgłoś do moderacji 36 0 Odpowiedz

To niepojęte, ze osoba, która skompromitowała się aferą z metkami nadal działa jakby nic się nie stało bo wystarczyły jej krokodyle łzy by jej wybaczono tę kompromitację i naciągowo. To jest złe z punktu widzenia zwłaszcza młodych ludzi, to jest zły przekaz dla nich , ze można takich rzeczy się dopuszczać bo żadnych poważniejszych konsekwencji się z tego tytułu nie ponosi. FATALNIE!