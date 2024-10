Program "Poranek" z udziałem Magdaleny Ogórek i Małgorzaty Opczowskiej znika z anteny. Mamy komentarz prezenterki

Magdalena Ogórek to jedna z bardzo nielicznych osób wśród dziennikarzy/ prezenterów wszystkich stacji TV w Polsce, która płynnie mówi piękną polszczyzną, wiedząc np. (co jest bardzo rzadkie!), kiedy jest TĘ, a nie TĄ (widzę TĘ książkę, a nie TĄ), która używa „w mieście” zamiast „na mieście”, „gramów” a nie „gram”, prawidłowo akcentuje sylaby wymawianych słów itd. Nie udaje „angielskiego” akcentu, co jest nagminne wśród większości wypacykowanych prezenterek TVN (zwanych śmiesznie dziennikarkami). W duecie z absolwentem polonistyki Rafałem Ziemkiewiczem - równie swobodnie i pięknie posługującym się rodzimym językiem - byli naprawdę dobrzy! Niestety, Ziemkiewicz śmiał krytykować polityczną i gospodarczą działalność PiS, więc go usunęli…