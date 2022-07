Promienna Ewa Farna spaceruje po warszawskim parku w towarzystwie najmłodszej pociechy (ZDJĘCIA)

Anty 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Dlaczego kobiety sobie to robią???? Poświęcają swoje zgrabne ciało żeby wyglądać tak...Po co?????? Psa, kota to ja rozumiem ale dziecko po co?????? Żeby być tłustą nie atrakcyjną matroną dla której życie się skończyło a zaczęło życie kury domowej.Po jednym dniu zwariowałabym.