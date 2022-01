Przebrana za owieczkę Agnieszka Woźniak-Starak wymyka się ze studia TVN z Balenciagą za 9 tysięcy pod pachą (ZDJĘCIA)

Nie jest żadną tajemnicą, że Agnieszka Woźniak-Starak należy do ścisłej czołówki najlepiej ubranych gwiazd polskiego show biznesu. Popularna dziennikarka ma słabość do markowych torebek, które kolekcjonuje już od wielu lat. Część kolekcji postanowiła niedawno oddać na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, śmiało możemy jednak założyć, że nawet po tym pięknym geście nadal będzie miała z czego wybierać za każdym razem, gdy zawędruje do garderoby.