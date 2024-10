Przedsiębiorcza Andziaks SKROMNIE o swoich współpracach: "Ja wiem, że mój Instagram jest słupem reklamowym"

Mnie to zawsze zastanawia kto obserwuje ten syf , przeciez takie profile nic nie wnoszą do życia, nie przekazują wartościowych treści , nic, null, zero. Niech ktoś mi racjonalnie wytłumaczy co daje oglądanie jakiejś Andziaks albo Deynn czy innego wirtualnego celebry to zwróce honor. Gdyby nie pudel to by polowa wiary nie wiedziała, że coś takiego jest. A tu ludzie się uczą, pracują, niejednokrotnie w firmach co fundują wygodne życie jakimś influ z kontentem z zadka.