Przemysław Czarnecki "śmieszkuje" z Marianną Schreiber na TikToku: "OKŁAMAŁEM CIĘ. Jestem człowiekiem PO". Zabawne?

Jeśli będę chciała, bo z tego jestem znana, że udostępniam rzeczy ze swojego życia prywatnego, to zrobię to jako pierwsza na swoim koncie - powiedziała.

I jak zapowiedziała, tak zrobiła. Kilka godzin później na jej profilu pojawiło się zdjęcie , na którym wtulona w nowego partnera, zwróciła się do hejterów oraz do ojca nowego ukochanego.

Ludzie, niektóre Wasze komentarze są naprawdę okropne. Nigdy nie sądziłam, że można osiągnąć taki poziom okrucieństwa, obrzydliwych sformułowań, obraźliwych tekstów. Nie mam słów, by wyrazić swoje ubolewanie nad tym, co się dzieje w moim kierunku. To wszystko nie pozwala mi żyć na własnych zasadach, do czego mam przecież prawo. Jest to jednym słowem - obrzydliwe. Jest mi tak po ludzku przykro (...) PS. dziękuję tutaj Ryszardowi Czarneckiemu @ryszard.czarnecki.europosel za wsparcie. Jest Pan, Panie Pośle - wspaniałym Ojcem i ostoją - mogliśmy przeczytać.