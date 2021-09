Przybita Maja Hyży dziękuje za wsparcie i zapowiada, że wróci do tematu UTRATY DZIECKA

Jak dzisiaj myślałam o tych wszystkich waszych wiadomościach, to od razu łzy mi napływały. Jesteście po prostu niesamowici. Ja nawet nie miałam pojęcia, że mam taki mur i kobiet i mężczyzn, którzy stoją za mną, kibicują, wierzą we mnie, a nawet kochają mnie. Wiecie, o jakiej miłości mówię - takiej braterskiej. Ten zły moment, który nadszedł sprawił, że stały się też dobre rzeczy. Naprawdę was mega kocham. Jesteście dla mnie wielcy. To jest skarb mieć takich ludzi. Myślę, że wszyscy powinni mi was zazdrościć - kontynuowała.

Jeśli chodzi o tę sytuację, to nie jestem gotowa o tym mówić. To mi dobrze robi, jak nie myślę o tym i nie rozmawiam. Nie chcę się znowu tutaj rozpłakać, ale myślę, że wrócę do tego tematu, bo jest on dla mnie bardzo ważny. A dostałam mnóstwo wiadomości od was, że przeżyłyście tę samą tragedię, co ja i nawet gorsze tragedie. Współczuję wam wszystkim i jestem z wami całym moim serduchem, również zranionym - podsumowała na koniec.