Przyrodnia siostra wzywa Meghan, by przeprosiła ojca. "Gdyby nie on, BYŁABYŚ KELNERKĄ"

Meghan Markle nie ma w swojej rodzinie zbyt wielu sojuszników. Ojciec księżnej, Thomas, regularnie sprzedaje prywatne zdjęcia i nagrania prasie oraz publicznie krytykuje córkę w tabloidach, przy okazji wypominając jej, że zerwała z nim kontakt. Z kolei przyrodnia siostra Samantha już wcale nie przebiera w słowach i notorycznie nazywa Meghan "wyrachowaną karierowiczką". W ostatnim wywiadzie dla NewstalkZB Samantha apelowała do Meghan, by ta przeprosiła ojca, bo "gdyby nie on, byłaby kelnerką".