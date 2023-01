Pudelek przypomina, jak KIEDYŚ WYGLĄDAŁA Izabela Janachowska. Pamiętacie ją w takiej wersji? (STARE ZDJĘCIA)

W 2014 roku Izabela wyszła za mąż za Krzysztofa Jabłońskiego. Wystawne wesele stało się tematem przewodnim w wywiadach udzielanych przez celebrytkę. Janachowska pod koniec 2015 roku zaczęła prowadzić w TVN Style program "I nie opuszczę cię aż do ślubu". Z czasem stała się ekspertką stacji w tematyce weselnej, tworząc coraz nowsze to formaty. Prezenterka zaczęła prowadzić również własny salon sukien ślubnych oraz stronę internetową poświęconą przygotowaniom do idealnych ceremonii.