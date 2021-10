Izabela Janachowska wspomina wyjątkową relację z Radosławem Majdanem: "Jeździłam POTAJEMNIE na zgrupowania"

Mieliśmy taneczną relację, ale ona jest naprawdę wyjątkowa - rozpływała się nad Radkiem. To, co dzieje się tutaj w "Tańcu z Gwiazdami", to jest tyle godzin spędzonych na parkiecie z gwiazdą, że bardzo szybko nawiązujesz ten kontakt. To jest bardzo przyjemne, pod warunkiem, że trafisz na odpowiednią osobę - wyznała.