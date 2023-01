Izabela Janachowska w niewinnej bieli rozsyła uśmiechy na premierze filmu "Ślub doskonały" (ZDJĘCIA)

Czymże byłaby premiera filmu o tematyce okołoślubnej bez niekwestionowanej liderki branży weselnej? Zapewne klapą. Na całe szczęście Izabela Janachowska nie zawiodła producentów "Ślubu doskonałego" i we wtorek 10 stycznia zjawiła się na czerwonym dywanie, aby wesprzeć obraz swoim autorytetem.

Naturalnie Iza, jak to Iza, zadbała, aby to właśnie ona była główną gwiazdą całego wydarzenia. Przed rozgrzanymi do czerwoności obiektywami aparatów zjawiła się w dopasowanej białej sukni z wysokim rozcięciem na nogę i asymetrycznym dekoltem. Całość spięła bogato zdobiona broszka wysadzana dziesiątkami kryształków.