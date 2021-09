Pudelek w rzepaku Jana Ulickiego wyróżniony w konkursie Drone Photo Awards 2021!

Ksiądz Jan 49 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Po gwałtownych napaściach TVN24 na Lewicę, za jej rozmowy z Morawieckim na temat KPO do unijnego „Funduszu Odbudowy”, jeden z aktywistów partii Razem (część Lewicy) napisał na tt: „Wystarczy przez 15 minut oglądać TVN24, aby się przekonać jak wielką siłą propagandową dysponuje w Polsce opcja liberalna” (czytaj PO). I dalej: „Od wczoraj telewizja TVN bardziej szkaluje Lewicę, niż wcześniej szkalowała PiS”. To wszystko prawda. Jest jednak znacząca różnica. TVN szkaluje Lewicę dopiero od miesiąca czy dwóch. TVN szkaluje PiS od 2005 roku, od kampanii wyborczych wygranych przez Lecha Kaczyńskiego i PiS. To opluskwianie i ujadanie trwa zatem już ponad 16 lat, bez przerwy.