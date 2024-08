Rafał Brzoska i Omenaa Mensah POZWALI FACEBOOKA! Zapadła już decyzja

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah wygrali z Facebookiem!

W czwartek Rafał Brzoska podzielił się za pośrednictwem Instagrama porcją dobrych wiadomości w sprawie walki z fake newsami w mediach społecznościowych. Właściciel InPostu oznajmił, że wraz żoną odnieśli już pierwsze zwycięstwo z Metą . Jak poinformował biznesmen, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał postanowienie, na mocy którego Meta otrzymała trzymiesięczny zakaz wyświetlania reklam z wizerunkiem Omeny Mensah na Facebooku i Instagramie na terenie Polski. W piątek miliarder przekazał, że podobne postanowienie wydano również w odniesieniu do treści z jego wizerunkiem.

Wiele osób twierdzi, że z Big Techami, a zwłaszcza z Metą, wygrać się nie da! Nic bardziej mylnego! Mamy pierwsze duże zwycięstwo w walce z deep fejkami , szerzonymi w kanałach Mety i udowadniamy, że się da! Już nie wystarczy drobna zmiana regulaminu i okrągłe słówka, "że robimy co w naszej mocy" drogi zespole Mety (...). Panie Prezesie, dziękujemy za odwagę i precedensową decyzję, która jest dowodem na to, że z wielkimi korporacjami można skutecznie walczyć. Polski organ stanął po stronie pokrzywdzonych i wyznaczył kierunek, w jakim powinniśmy zmierzać - napisał na Instagramie Brzoska.

Od dziś jakikolwiek deep fake nieusunięty przez Metę na Facebooku lub Instagramie i promowany przez nich naruszy prawo i to postanowienie, a to oznacza absolutny precedens na skalę światową walki z czerpaniem zysków z łamania prawa! Zachęcam wszystkich poszkodowanych w podobny sposób, by poszli tą samą ścieżką - dodał następnego dnia.