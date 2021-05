Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski reklamuje się na TikToku przed widzami Eurowizji: "Wyobrażacie sobie mnie JAKO CONCHITĘ?"

W tym roku zapadła decyzja, że to właśnie on będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Błyskawicznie zakupiono dla niego piosenkę od szwedzkich producentów, nagrano teledysk i zadbano o promocję. Do Rotterdamu pojechał z nim sam "wizjoner tańca", Agustin Egurrola , który pomagał mu ćwiczyć taneczne kroki.

Na domiar złego okazało się, że w ekipie wokalisty jest osoba zakażona koronawirusem. Z tego powodu Rafał nie wziął udziału w ceremonii otwarcia Eurowizji i nie pojawił się na słynnym "turkusowym dywanie", przez co stracił cenną okazję do autopromocji.

Póki co Rafał musi więc korzystać z innych możliwości promocji i tutaj z pomocą przychodzi internet. Patrząc jednak na jego oficjalną wizytówkę konkursową na TikToku , mamy pewne wątpliwości, czy bardziej mu to pomoże, czy zaszkodzi.

Cześć, jestem Rafał z Polski, reprezentuję w tym roku mój kraj. Biało-czerwony to kolor naszej flagi. Jestem taki szczęśliwy, a jeśli wygramy ten konkurs, to O MÓJ BOŻE, wyobrażacie sobie, co się będzie działo?! - wykrzykuje Brzozowski. Ja jako Conchita? Widzicie to, potraficie to sobie wyobrazić? Ja jako pilot? Taaak, tak, to jest dobre, oczywiście, jestem pilotem.