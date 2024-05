Rafał Mroczek pochwalił się efektami sesji ślubnej. Jego żona zaprezentowała się w aż DWÓCH kreacjach (FOTO)

Mimi 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Ludzie Co wy Chłopak wzial ślub a wy jestescie tacy obłudni i chamscy . Wszyscy z was to kurcze top model … Buty takie , kiecka nie taka .. Fajnie ze są szczęśliwi i wesele mieli takie jakie chcieli . Nic nikomu do tego . Weźcie idźcie na spacer