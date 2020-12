Raper Bipolar nie żyje. Kierowca potrącił go na pasach i uciekł

Beata 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Znajomi sie ze mnie smieja, bo po zmroku jezdze przez miasto 20-30 km/h max, ale doskonale pamietam historie sprzed lat. Facet jechał 50 km/h, przejezdzal przez pasy i wtedy wbiegł mu jakis pijany nastolatek pod kola, zginal na miejscu. Facet poszedl siedziec, dom zabral bank, żona z dziecmi na bruk. Nikogo nie obchodzilo, ze dzieciak mu wbiegł i czy by jechal 20 czy 50 to i tak by go stuknął (chlopak byl pijany, uderzyl glowa o asfalt i od tego zmarł, rownie dobrze ktos mogl go popchnac), trzeba ukarac kierowce. Nie mowie, ze ten biedny Bipolar jest sobie winny, bo nie jest. W tym przypadku zabil go kierowca, koniec kropka. Pisze te historie ku przestrodze! Piesi! Pasy nie gwarantuja bezpieczenstwa, rowniez zachowajcie ostrożność, nie wbiegajcie na nie! Kierowcy! Zwolnijcie w miastach, przy pasach! Jezdzac te moje 20 km/h nie uratowalam jeszcze zadnego czlowieka, ale zdazylam wyhamowac przed jeżem i 2 kotami 🙂 3 życia ocalone