Renata Pałys tłumaczy, dlaczego już spisała testament. "Każdy, kto posiada majątek, powinien odciążyć rodzinę od kłótni"

Renata Pałys spisała testament

Moja rodzina wie, że mam być skremowana. Jeżeli będzie można rozsypać zwłoki, to rozsypać. Jeżeli chcą na kominku trzymać, to na kominku, jeżeli w ogródku zakopać, to ich sprawa. (...) Ja uważam, że przywiązywanie do grobu kogoś to obowiązek. Teraz ludzie są mobilni. Raz tu mieszkają, raz tam. Po co mi to? Niepotrzebne mi to - stwierdziła podczas rozmowy z "Pomponikiem".