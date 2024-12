Rinke Rooyens zrobił Joannie Przetakiewicz niespodziankę na 57. urodziny: wielkie bukiety kwiatów i balony w kształcie serca

Wiecie co.. powiem wam tak - nie jest problemem zamowic tysiace kwiatow, zlecic komus ozdabianie jak sie ma duzo pieniedzy. Te gesty, ktore wymagaja wyrzeczenia, poswiecenia, wysilku sa miloscią. Kwiaty, blichtr to tylko dodatek. Milosc to jak ktos sie toba opiekuje gdy jestes chory, ktos zostaje przy tobie jak stracisz prace, to ktos kto wybacza twoje wady i pomaga ci sie rozwijac. Nie instagramowe zdjecia.