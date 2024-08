Rita Ora dokazuje w bikini na luksusowym jachcie. Bawiła się razem z Kate Moss (ZDJĘCIA)

emeryt 23 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

w piotrkowie Tryb też są takie elity tylko te zajmują się okradaniem emerytów z mieszkań Prezydent Piotrkowa Tryb do spółki z notariuszem Mariolą Serwatką sporządzają akty notarialne do mieszkań emerytów przy udziale TBS i pasożytów z UM do tego obstawieni radcami prawnymi prokuratorami policją i sądami z Piotrkowa Tryb to też podobno elity Piotrkowa , Jaki rząd takie elity w miastach i sądach , kieszonkowiec sądowy już był , złodzieje marketowi też czyli mamy całą elitę śmieci z tych organów co to nazywają siebie samych polskim wymiarem sprawiedliwości to tak jakby kaczyńskiego nazwać najwyższym wszechmogącym sprawiedliwym