Rita Ora zagrała koncert kilka godzin po śmierci Liama Payne'a. Nie była w stanie zaśpiewać ich wspólnej piosenki

Świat obiegła wieść o tragicznej śmierci Liama Payne'a, który zmarł w Buenos Aires. 31-letni muzyk miał, według najnowszych ustaleń, sam wyskoczyć z balkonu hotelu CasaSur Palermo, doznając rozległych obrażeń. Artysta przebywał w Argentynie na specjalne zaproszenie swojego dawnego kolegi z zespołu One Direction, Nialla Horana. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sekcja zwłok ma pomóc ustalić dokładne okoliczności jego śmierci.

Rita Ora poruszona śmiercią Liama Payne'a

Nagłą śmiercią młodego wokalisty poruszona jest cała branża muzyczna. Szczególnie mocno - Rita Ora. Gwiazda przyjaźniła się i współpracowała z Liamem. Nagrali razem utwór "For You" promujący film "Nowe oblicze Greya".

Zaledwie kilka godzin po tym, jak świat obiegła wieść o śmierci Payne'a, Rita Ora zagrała koncert w Japonii. Podczas swojego występu chciała uczcić pamięć o bliskim koledze z branży muzycznej, wykonując na scenie wspomniany utwór "For You". W pewnym momencie emocje wzięły góry. Rita nie była w stanie dalej śpiewać. Usiadła, zasłoniła twarz rękami i wyznała do mikrofonu: