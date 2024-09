Robert Janowski parkuje na zakazie

Patrząc na zdjęcia paparazzi, można odnieść wrażenie, że większość rodzimych celebrytów ma za nic kodeks ruchu drogowego. Najczęstsze wykroczenia to parkowanie w niedozwolonych miejscach oraz ignorowanie sygnalizacji świetlnej. Jedną z osób o dość "frywolnym" podejściu do tej kwestii okazuje się być także Robert Janowski.

Janowski, jak na gwiazdora przystało, bywa na bakier z przepisami. Być może to niedawny powrót do programu "Jaka to melodia?" sprawił, że prezenterowi wydaje się, iż może więcej niż przeciętny zjadacz chleba...

Wożąc się we wtorek stołecznymi ulicami swoim Smartem w towarzystwie małżonki, gwiazdor pokazał swój lekceważący stosunek do panujących na drodze zasad. Odwiedzając jedną z popularnych kawiarni w warszawskim Śródmieściu, Robert niewiele myśląc, postawił swoje auto tuż pod znakiem "zakaz parkowania". Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 złotych, ale celebrycie udało się jednak szczęśliwie uniknąć kary. Po wypiciu kawy prowadzący "Jaka to melodia?" jak gdyby nigdy nic poczłapał do swojej fury i odjechał.