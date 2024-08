Andrzej Chyra zaparkował luksusowe bmw na zakazie, po czym oddał do serwisu aparat za 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Znane osoby uwielbiają ostentacyjnie pokazywać, że stoją ponad prawem. Szczególnie widać to w przypadku gwiazd zasiadających za kierownicą swych bajecznie drogich aut, które nie będą przecież tracić czasu na szukanie wolnych miejsc parkingowych. W ostateczności bez większego uszczerbku w budżecie opłacą 100-złotowy mandat za nagminne zatrzymywanie pojazdu na zakazie . Ostatnio okazało się, że w celebryckim kodeksie drogowym mieści się nawet zastawienie drogi pożarowej na kilka godzin...

W tym tygodniu Andrzej Chyra postanowił przypomnieć, że nie należy do grona kierowców, z których warto brać przykład. Niespełna rok temu aktor doprowadził do kolizji na warszawskim Mokotowie. Na szczęście żadnemu z kierujących osobówkami nic się nie stało, jednak powinna być to przestroga dla 59-latka przed potencjalnymi zagrożeniami dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Nic bardziej mylnego.