Robert Janowski wrócił do "Jaka to melodia?". Już są pierwsze wyniki oglądalności. Nie jest dobrze

Mijające miesiące upłynęły pod znakiem rewolucji kadrowej w szeregach Telewizji Polskiej. Część ekipy zniknęła z anteny i znalazła bezpieczną przystań w prawicowych stacjach, inni z kolei zaliczyli wielki powrót. Zmiany dotknęły też programy rozrywkowe TVP, w tym format "Jaka to melodia?" , który jeszcze do niedawna prowadził Rafał Brzozowski .

Robert Janowski wrócił do "Jaka to melodia?". Są wyniki oglądalności

Nostalgia czy tęsknota za dawnymi prowadzącymi to jedno, ale wszyscy chyba wiemy, że telewizja to medium dość kapryśne. Nowa ekipa TVP zapewne liczyła na to, że po powrocie Janowskiego program znów w pełni rozwinie skrzydła, ale na razie muszą się jeszcze wstrzymać z odkorkowywaniem szampana.

Są już pierwsze wyniki oglądalności na podstawie danych Nielsen Audience Measurement, o czym donosi portal Wirtualne Media. Średnia oglądalność nowych odcinków "Jaka to melodia?" w okresie od ostatniego dnia sierpnia do 5 września wyniosła 630 tysięcy osób. Czy jest to imponujący wynik? Tu pewnie można się spierać. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsze sześć odcinków, które wyemitowano zeszłej jesieni, oglądało 780 tysięcy osób, czyli o 150 tysięcy widzów więcej.