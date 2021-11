Robert Kochanek komentuje ROZSTANIE z Kingą Zapadką. Fani bezlitośni: "Jesteś BAWIDAMKIEM"

Szlachetni ludzie zazwyczaj mają porysowane serca, nie można żałować, lecz być wdzięcznym, że dane nam było tego wspólnie doświadczyć i przeżyć wspaniałe chwile. Ważne, by być szczerym i uczciwym wobec samego siebie i mieć poczucie, że zrobiło się wszystko, co można było zrobić. Ostatecznie my sami powinniśmy nauczyć się z godnością patrzeć w lustrzane odbicie - stwierdził poetycko.