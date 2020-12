Roczna Mabaya przeszła metamorfozę w psim SPA! Pudelek szuka dla niej domu #AdoptujŚwiadomie

Klarunia 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Co daje mi moja sunia?Muszę wcześniej wstać...bo sunia musi wyjść do toalety...Muszę zadbać o ciągłość szczepień,muszę dbać o jedzonko dla zwierzaczka,karma mokra,karma sucha...to uczy odpwiedzialności...Długi spacer,w przypadku mojej suni to spacer bardzo szybki zawsze około godzinny,czasem dłuższy...dla psa koniecznośc,a dla mnie super kondycja i większa odporność...Poza tym...psinek zawsze cieszy się z moich powrotów....nie robi plotek,nie oszukuje,potrafi rozbawić do łez...i kocha,kocha,kocha....Wciąż mam w pamięci obrazek z ulicy.....bezdomny i czarny kundelek...i zima...bezdomny wyciągał z kieszeń jakieś zawiniątka z jedzeniem...jadł i częstował swojego psiego przyjaciela....i te wpatrzone w niego kochające psie oczy...Bo psy,to zwierzaczki kochające nie zależnie od statusu materialnego...ADOPTUJCIE!!!