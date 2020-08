Rodzinny i przystojny Michele Morrone dokazuje z synem w basenie (ZDJĘCIA)

Michele Morrone nie spodziewał się chyba, że rola w polskim filmie 365 dni otworzy mu drzwi do międzynarodowej kariery. Odkąd produkcja trafiła na Netflixa i zajęła miejsce na podium najchętniej oglądanych filmów w wielu krajach, na punkcie Morrone'a oszalały fanki (i fani) z całego świata.

Aktor zyskał 10 milionów followersów na Instagramie, podpisał kontrakt z Dolce & Gabbana i ponoć dostał propozycje zagrania w Hollywood . W natłoku sukcesów Włocha i ponętnych zdjęć jego gołej klaty, może umknąć fakt, że jest on też szczęśliwym i troskliwym ojcem. Morrone ma dwóch synów, którzy są owocem małżeństwa z libańską projektantką Roubą Saadeh .

Michele Morrone: "Rok temu chciałem rzucić aktorstwo"

Przystojny aktor bardzo rozsądnie podchodzi do wychowania swoich pociech.

Staram się spędzać z nimi możliwie jak najwięcej czasu. Nie oczekuję, że będą perfekcyjni i nie stawiam im wygórowanych wymagań. Jeśli pewnego dnia któryś z nich przyjdzie do mnie i powie: "Tato, jestem gejem, zakochałem się w mężczyźnie", to też będzie OK! Dla mnie miłość ma wiele odcieni. Chciałbym, żeby i Marcus, i Brando mieli pasje, dzięki którym spełnią swoje marzenia i będą czuli, że żyją pełnią życia - dodał.