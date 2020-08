Michele Morrone pręży się w nowej kampanii Dolce & Gabbana (ZDJĘCIA)

Michele Morrone przeżywa ostatnio prawdziwy rozkwit medialnej kariery. Od kiedy na platformę Netflix trafiła ekranizacja "dzieła" Blanki Lipińskiej 365 dni, przystojny aktor stał się rozpoznawalny niemal na całym świecie. Odbiór filmu okazał się co prawda bardzo skrajny, jednak wiele osób doceniło urodę Morrone'a i całkiem możliwe, że to dopiero początek jego drogi do sławy.