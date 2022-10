Romantyczny wypad Edyty Zając i Michała Mikołajczaka: spacer brzegiem morza i SOCZYSTE CAŁUSY w oczekiwaniu na smażoną rybę (ZDJĘCIA)

Małżeństwo z Jakubem Rzeźniczakiem niewątpliwie było dla Edyty Zając lekcją na całe życie. Nic dziwnego, że po rozstaniu z niewiernym piłkarzem modelka wolała zwlekać z ujawnieniem przed światem związku z Michałem Mikołajczakiem . Dopiero udział aktora w "Tańcu z gwiazdami" zachęcił parę do oficjalnego "coming outu".

Tymczasem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że związek Michała i Edyty kwitnie. Ostatnio zakochana para natknęła się na paparazzi podczas romantycznego wypadu nad Bałtyk. Najpierw gruchające gołąbki przespacerowały brzegiem morza, by następnie wybrać się do pobliskiej smażalni ryb na obiad i grzane wino. Aktor i modelka wręcz nie potrafili oderwać od siebie rąk, namiętnie obsypując się całusami i czule wpatrując sobie w oczy.