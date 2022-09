Rozanielona Maja Hyży wybiera SUKNIĘ ŚLUBNĄ w luksusowym salonie Izabeli Janachowskiej (ZDJĘCIA)

Salina 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

A mnie zostawił mąż. Skończył 40-tkę i zakochał się w mojej własnej cioci, która jest od niego o 15 lat starsza. Powiedział, że ona go dopełnia, że przy niej czuję się wreszcie kochany i rozumie w końcu co to miłość. Czyli 13 lat małżeństwa i wspólne dziecko to nie była dla niego miłość i spełnienie? Nie będę winić cioci, bo to nie ona obiecywała mi przed Bogiem wierność. Ale nie chcę jej już nigdy oglądać. Jestem teraz w takim szoku, że boję się, co będzie jak przyjdzie rozpacz.