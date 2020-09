Rozbawiona Joanna Opozda wspomina dawne spotkanie z młodym Antkiem Królikowskim: "Nasza PIERWSZA KŁÓTNIA" (ZDJĘCIA)

Antek Królikowski i Joanna Opozda to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Młodzi zakochani nie szczędzą sobie w mediach społecznościowych czułości, co wzbudza raczej mieszane reakcje, ze względu na to jak szybko po zerwaniu ze swoją poprzednią dziewczyną Antek uwikłał się w nowy romans. Celebryci dzielnie znoszą jednak kierowane pod ich adresem przykre słowa. W końcu szkoda byłoby zaprzepaścić całą ciężką pracę, którą Asia włożyła w promowanie swojej osoby.