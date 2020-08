Rozczulona Marina tuli nagiego synka na plaży. Fanka OSTRZEGA: "Nie zdajemy sobie sprawy, ilu wokół nas jest pedofili" (FOTO)

Jak na "rasową" celebrytkę przystało, Łuczenko skrzętnie wykorzystała każdy moment, by urozmaicić swój Instagram i ubarwić swą insta-rzeczywistość. Rozochocona influencerka pokazała sporo opalonego ciała, a gdy w reakcji na swe fotki dostała negatywne komentarze, z nieskrywaną satysfakcją pokazała go... jeszcze więcej.

Marina wspomina trzydzieste urodziny

W swoich relacjach Łuczenko sporo miejsca poświęciła dziecku - dwuletni Liam stał się bohaterem zdjęć, na których można go było zobaczyć z rakietą tenisową. Dumna mama pochwaliła się, że jej pociecha wykazała się sportowym zacięciem. Talent do tenisa mieli ponoć docenić nawet postronni obserwatorzy.

Jednak choć Liam szybko rośnie i prezentuje coraz to nowe, sportowe talenty, dla Mariny wciąż jest jej małym synkiem, o czym najlepiej świadczy fotka z dzieckiem, jaką WAG wrzuciła na swój profil w niedzielę. Na zdjęciu widać Liama wtulonego w mamę na leżaku. Oboje odpoczywają na plaży.

Drzemka - pisze Marina i dodaje: - J eszcze niedawno byliśmy jednością, a już taki duży chłopczyk. Na szczęście wciąż lubi się tulić do mamy i zasypiać w embrionalnej pozycji .

Tu nie chodzi o zawiść, bo takie coś można w domu lub we własnym ogrodzie, gdzie obcy ludzie nie widzą. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ilu wokół nas jest pedofili, a handel dziećmi ma się dobrze - napisała jedna z internautek.

Inna fanka Mariny stwierdziła, że skoro na zdjęciu nie widać dziecka, nie ma o co robić hałasu:

To co, teraz nawet na plażę nie można wyjść? A małemu nic nie widać na tym zdjęciu - napisała.

Idź na plażę z gołym tyłkiem, w czym masz problem? Tu nie widać, a mało jest takich mamusiek, co to z gołym tyłkiem dzieci po plaży puszcza? Skąd wiesz, kto siedzi obok ciebie? Poza tym usiądź na piasku, niech ci wejdzie wszędzie, gdzie to jest możliwe. Ty myślisz, że taki piasek dezynfekują przed twoim przyjściem? Jednemu nic nie będzie, a drugi dostanie takiego zapalenia, że ci się w głowie nie mieści. A potem płacz i lamentowanie - skomentowała kolejna internautka śledząca profil Mariny.