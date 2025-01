Rozdzielono je 20 lat temu, tak teraz żyją bliźniaczki syjamskie z Janikowa. "Studiuję rachunkowość i usługi finansowe"

Historia Darii i Olgi Kołacz , czyli bliźniaczek syjamskich z Janikowa, budzi zainteresowanie mediów do dziś. Dziewczynki przyszły na świat w październiku 2003 roku i były zrośnięte dolną częścią kręgosłupa oraz końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego. Wiesława Dąbrowska szukała sposobu, aby jej córki mogły wieść normalne życie, a z pomocą nieoczekiwanie przyszedł sam następca tronu Arabii Saudyjskiej.

Co słychać u bliźniaczek syjamskich z Janikowa? Tak dziś wygląda ich życie

Do operacji rozdzielenia doszło w 2005 roku w Rijadzie. Jej koszty pokrył Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, natomiast wielogodzinnego procesu rozdzielenia dziewczynek podjął się zespół Abdullaha bin Abdulaziza al-Rabeeaha. Wszystko na szczęście dobrze się skończyło, a dwa lata później siostry miały nawet okazję spotkać się z królem Arabii Saudyjskiej. W 2019 roku odwiedził je z kolei lekarz, który przeprowadził operację.

Darię i Olgę faktycznie traktuję jak córki. One już nie są tylko moimi pacjentkami. Są częścią mojego życia - wspominał w rozmowie z "Faktami" Al-Rabeeah.

Media co jakiś czas informują o tym, jak teraz wygląda ich życie. W 2022 roku w "Dzień Dobry TVN" wyemitowano materiał na ich temat, gdy doszło do kolejnego spotkania sióstr z doktorem. Dzięki operacji wiodą normalne życie i mogą rozwijać swoje pasje, ale pozostają oczywiście pod opieką specjalistów z Rijadu.

Bardzo się cieszymy, że możemy spotkać się z doktorem. Jesteśmy mu wdzięczne za to - mówiła Olga.

Obecnie natomiast skupiają się przede wszystkim na edukacji, o czym wspomina "Newsweek". Bliźniaczki opowiedziały nieco o tym, co teraz u nich słychać. Na co dzień żyją z dala od medialnego zgiełku, co wyraźnie im służy.