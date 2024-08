Bliźniaczki poślubiły bliźniaków i mieszkają w jednym domu. Nie uwierzycie, jak wyglądają ich dzieci (FOTO)

Bliźniaczki poślubiły bliźniaków. Tak wyglądają ich dzieci

Kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu obydwie pary powiedziały sobie "tak". Po podwójnym ślubie wszyscy zamieszkali razem w jednym domu w Wirginii i dziś prężnie działają w mediach społecznościowych. Oprócz tego, że siostry znalazły mężów w tym samym czasie, to w podobnym czasie zaszły też w ciążę. W styczniu 2021 roku, w odstępie zaledwie kilku tygodni, obie urodziły synów.

Na instagramowym profilu rodziny można znaleźć sporo zdjęć, na których pary pozują z ich pociechami. Co więcej, niektórzy mogą nie wiedzieć, że chłopcy mają identyczne DNA, co klasyfikuje ich jako bliźniaków czwartorzędowych. To rzadko spotykana sytuacja, która pojawia się wyłącznie wtedy, gdy bliźnięta jednojajowe mają dzieci z inną parą bliźniąt jednojajowych.