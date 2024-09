Roześmiana Maffashion opuszcza studio "TzG" u boku Michała Danilczuka. Wsiedli razem do samochodu i odjechali (ZDJĘCIA)

Mój kierownik znów wziął mnie do Sanoka do Jafaru na szkolenie i znów będzie ostre rypanko z szampanem z lodem. Mam jednak wrażenie, źe on tylko bierze sobie o 15 lat młodszą, bo źona już mu nie daje, a dzięki seksu może czuć się młodo, choć skończył w tym roku 48 lat. Nie wiem, czy mam sprawę postawić jasno - odchodzi od żony i związuje się że mną, albo dalej to kontynuujemy, choć uważam, że po co tkwić w związku, który nie ma przyszłości?