Rozgoryczona Wiktoria Sypucińska planuje KOLEJNĄ operację piersi i narzeka na polskich chirurgów: "MUSZĘ WYCIĄGNĄĆ IMPLANT"

Dół! 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Rzadko komentuje, ale to jest absolutnie straszne. Dla mnie to wyglada jak pozbawianie urody tożsamości i tworzenie i tak zbędnego na tej planecie plastiku. I do tego...Nawet nie przyszło jej do głowy upewnić się jak się pisze na pewno tylko jedzie bezmyślnie z tematem. Dramat!