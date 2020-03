Refleksyjna Dominika Gwit w kwiecistym dresiku mędrkuje o trudnych czasach. "Przesyłam trochę miłości prosto w serduszka" (FOTO)

Nadal mierzy się jednak z hejtem, ale dystansu do siebie odmówić jej przy tym nie można. A najlepiej świadczy o tym jej instagramowy profil, na którym Dominika jest bardzo aktywna. Na ten moment jej codzienne życie śledzi tam aż 130 tysięcy fanów, którzy z pewnością nie mogą narzekać na nudę. Czasem Dominika potańczy , czasem opowie żarcik, a czasem zaprezentuje swoją stylizację, co też wydarzyło się i tym razem.

Chciałabym wysłać Wam trochę słońca, prosto w serduszka. Trudne czasy mamy i nie wiadomo co przed nami, jednak z nadzieją i uśmiechem patrzę w przyszłość. Najważniejsze żebyśmy byli rozsądni, odpowiedzialni i solidarni. Wspierajmy się, każdego dnia. Zostańmy w domu. Będzie dobrze, wierzę w to i modlę się o zdrowie dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że to siedzenie w domach, jeszcze bardziej zbliży do siebie rodziny. A jakie piękne jest to, że w końcu mamy czas dla siebie - pisze wpatrująca się w niebo za oknem Dominika.