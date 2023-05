Różowa Katarzyna Cichopek w ogromnych okularach przeciwsłonecznych maszeruje przed studiem "Pytania na śniadanie" (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek z całą pewnością nie mogła narzekać w ostatnich miesiącach na brak zainteresowania prasy. Jej związek z Maciejem Kurzajewskim przez długi czas budził wiele emocji, a atmosferę wokół ich relacji podgrzewała tylko Paulina Smaszcz, która co jakiś czas dorzucała do pieca kolejną porcją zwierzeń. Po tym, jak na krótki czas Katarzyna wycofała się z mediów, to teraz pozostaje niezwykle aktywna na Instagramie, na którym to chwali się wspólnymi kadrami z ukochanym i serwuje obserwatorom różnej maści "polecajki".