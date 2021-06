Rozpromieniona Kate Middleton w malinowej sukience Alexandra McQueena wymienia grzeczności z Jill Biden na szczycie G7 (ZDJĘCIA)

Oprócz reprezentowania Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej ambitna księżna Cambridge stara się spełniać również na innych płaszczyznach. Zapalona entuzjastka fotografii wydała niedawno książę Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 zawierającą 100 "przejmujących i osobistych" portretów, które zostały wybrane spośród 31 000 zgłoszonych zdjęć. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że album z miejsca trafił na szczyt listy bestsellerów w UK...