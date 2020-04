Rozweselona Jessica Mercedes komentuje swoje zdjęcia na Pudelku: "Już więcej nie rozpinam płaszcza"

Celebrytka spodziewała się, że po raz kolejny może natrafić na paparazzi, gdy planowała udać się do pracy w czwartek. Dlatego też postanowiła ich udobruchać życzliwymi pozdrowieniami na InstaStory.

Idę do biura. Pozdrawiam wszystkich paparazzi. Za*ebiste zdjęcia na Pudlu . Już więcej nie rozpinam płaszcza - zadeklarowała odważnie przedsiębiorcza 26-latka.

Na tym jednak nie skończyły się wszystkie mądrości Jessiki. Blogerka przewidziała bowiem, że kolorowe maseczki, podobne do tej, jaką miała okazję zaprezentować ostatnio przed fotoreporterami, będą coraz częstszym widokiem na polskich ulicach.

Żeby nie było, tak jak mówią na Pudelku, że jestem lansiarą. Powiem wam, dobra, miałam przedwczoraj maseczkę z logo, ale moim zdaniem i tak zaraz wszyscy będą nosić kolorowe maseczki. Bo mi się wydaje, że te maseczki szybko nie znikną, że to nie jest na dwa tygodnie. Moim zdaniem to może i rok będą kazali nam nosić. Może się okazać, że to jest jak apaszka - element modowy! - przepowiedziała wyrocznia "smaku i stylu".