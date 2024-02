RZADKI WIDOK: Arkadiusz Jakubik stawił się na premierze filmu ze swoją ŻONĄ (ZDJĘCIA)

Arkadiusz Jakubik należy do ścisłego grona znanych osób, które nie muszą epatować swoim życiem prywatnym, by zaciekawić odbiorcę i skraść jego uwagę. Licznie nagradzany aktor łączy występy w wysokiej klasy produkcjach filmowych i serialowych z działalnością muzyczną w założonym przez siebie 15 lat temu zespole rockowym Dr. Misio. Liczne aktywności zawodowe oraz zapewne niechęć do brylowania na ściankach sprawiają, że artysta niezwykle rzadko gości w kronikach towarzyskich kolorowych czasopism.