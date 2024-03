Rzadki widok: Księżna Charlene obdarowała fotoreporterów NIEŚMIAŁYM uśmiechem na balu w Monako (ZDJĘCIA)

Milka 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jesteście okropni. Ona nie może odejść, tak jak nie mogła odejść Grace Kelly. Nie pozwolili jej zrezygnować ze ślubu, tym bardziej nie pozwolą odejść jej teraz. Ta rodzina ma okropną reputację i wizerunek, jeszcze gdyby doszedł do tego rozwód byliby już całkowicie skompromitowani. A całe ich małżeństwo to fikcja, nie są ze sobą, mają bliźniąta z in vitro, żyją osobo tylko razem się pokazują, a Charlene nie ma tam nic do powiedzenia, tak jak niewiele do powiedzenia miała Grace Kelly. Nie rozstała nawet wpisana jako ewentualna regentka dla własnego syna tylko siostra Alberta.