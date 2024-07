Rzadki widok: Rafał Mroczek pokazał 8-letnią córkę. Spędzają wakacje w towarzystwie nowej żony gwiazdora "M jak miłość" (FOTO)

Wcześniej, przez wiele lat, Rafał Mroczek był w nieformalnym związku z Joanną Skrzyszewską . Relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Doczekali się córeczki Zofii , która przyszła na świat w 2016 roku. Kiedy dziewczynka miała 3 lata, jej rodzice nie mogli porozumieć się w kwestii opieki nad nią. Konieczna była nawet interwencja policji, która zapukała do drzwi Mroczka, gdy ten zabrał pociechę i nie dawał znaku życia.

Prawdą jest, że nie jesteśmy razem już od jakiegoś czasu i jak każda para staramy się wypracować jakiś kompromis w kwestii opieki nad dzieckiem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby być obecny w życiu mojej córki, żeby problemy dorosłych nie spadały na dziecko. Będę walczył o każdą chwilę z córką, nie ograniczając jednocześnie kontaktu drugiej stronie. Kocham córkę ponad wszystko i zrobię wszystko, żeby ojciec w jej życiu był tak samo ważny, jak matka. Interwencja była dla mnie sporym zaskoczeniem - tłumaczył nam aktor.

Rafał Mroczek spędza wakacje z nową żoną i córką. Jak wygląda Zofia?

Wygląda na to, że rodzice Zofii doszli do porozumienia. Aktor pochwalił się teraz uroczymi kadrami ze wspólnych wakacji z córką i nową żoną. Panie wyglądają na zaprzyjaźnione, co z pewnością cieszy Mroczka. Przy okazji jego 8-letnia pociecha pochwaliła się oryginalną, bardzo wakacyjną fryzurą.