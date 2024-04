Sam Smith CAŁUJE SIĘ z chłopakiem na ławce nad rzeką. Słodziaki? (ZDJĘCIA)

Sam Smith ( który nie identyfikuje się z żadną z płci i używa neutralnych płciowo zaimków they/them i przyp. red) niewątpliwie należy do grona najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich wokalistów. 31-letnia niebinarna osoba artystyczna na przestrzeni ostatniej dekady dała się poznać dzięki imponującego tenoru. Zasłynęło także oryginalnym, nierzadko kontrowersyjnym wizerunkiem - najczęściej wyrażanym poprzez nietuzinkowe stylizacje.

W ostatnim czasie o Samie Smithie tabloidy rozpisują się także dodatkowo w kontekście życia uczuciowego. Od kilku miesięcy spotyka się bowiem z projektantem Christianem Cowanem. Zakochani poznali się ponoć na planie teledysku "I'm Not Here to Make Friends".