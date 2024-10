Sam Smith z WYSTYLIZOWANYM wąsem przemierza nowojorskie ulice w ekstrawaganckiej stylówce

No proszę. Można się ubrać kontrowersyjnie, ale nie obscenicznie? Można. Osobiście mi się ten styl niespecjalnie podoba, ale też nie razi. Poza tym pamiętajmy że NY widział nie takie rzeczy. A najciekawsze jest to że nad Wisłą nikogo nie rażą faceci w czarnych kieckach, molestujący dzieci, i faceci w różowych kieckach tłumaczący że "to te dzieci lgnęły i tego człowieka na złą drogę sprowadzały". Może stąd to przekonanie, że LGBT nam zagraża?