Sam Smith wymienia czułości z ukochanym. CAŁOWALI SIĘ nad restauracyjnym stołem

Roślina ta wywodzi się z rejonów śródziemnomorskich. Można ją również spotkać w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Afryce, a nawet Australii. Na Bałkanach, w Indiach czy też Chinach surowiec znany jest od wieków tamtejszej społeczności jako afrodyzjak. W Polsce gatunek ten jest rzadko spotykany. Buzdyganek naziemny rośnie przede wszystkim w nadmorskich piaskach, blisko rzek i strumyków, chociaż często porasta też stepy czy inne suche obszary. Roślina charakteryzuje się płożącą łodygą, która jest bardzo długa i dorasta do 60 centymetrów. Liście ma parzystopierzaste i owłosione. Buzdyganek zakwita żółtymi kwiatami. Zbudowane są one z pięciu płatków. Roślina kwitnie od czerwca do października. Owocem jest rozłupnia z rozłupkami, które są pokryte kolcami. Wykorzystywanymi surowcami są owoc, liść, a rzadziej korzeń.